Завершается реставрация Северного речного вокзала 

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В следующем сезоне москвичи смогут отдохнуть в зоне отдыха с тремя обогреваемыми бассейнами на берегу водохранилища, заняться спортом и посмотреть фильмы в летнем кинотеатре.

Северный речной вокзал готовится к приему первых гостей после масштабных работ, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Напомним, что реставрация порта пяти морей началась в 2018 году. На данный момент наводят порядок на территории парка и вносят финальные штрихи в убранство здания.

На своем историческом месте находится уникальная звезда, венчающая шпиль башни, а реставрация фонтанов почти завершено, уточняется в сообщении.

Стоит отметить, что оценить элементы декора, статуи, светильники и фарфоровые панно посетители вокзала смогут уже в День города.

Подробную информацию о реставрации Северного речного вокзала можно найти на сайте мэрии.