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Завершается реставрация Северного речного вокзала 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Завершается реставрация Северного речного вокзала
Фото: Моя Москва.онлайн
В следующем сезоне москвичи смогут отдохнуть в зоне отдыха с тремя обогреваемыми бассейнами на берегу водохранилища, заняться спортом и посмотреть фильмы в летнем кинотеатре.
Северный речной вокзал готовится к приему первых гостей после масштабных работ, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Напомним, что реставрация порта пяти морей началась в 2018 году. На данный момент наводят порядок на территории парка и вносят финальные штрихи в убранство здания.
На своем историческом месте находится уникальная звезда, венчающая шпиль башни, а реставрация фонтанов почти завершено, уточняется в сообщении.
Стоит отметить, что оценить элементы декора, статуи, светильники и фарфоровые панно посетители вокзала смогут уже в День города.
Подробную информацию о реставрации Северного речного вокзала можно найти на сайте мэрии.
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