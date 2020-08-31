Московский зоопарк изменит график работы

Московский зоопарк изменит режим работы с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

"Дорогие друзья! Световой день уменьшается, и мы вынуждены сократить график работы зоопарка", — рассказали в пресс-службе.

С сентября посетители смогут посетить зоопарк ежедневно с 09:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно будет до 19:00. Сотрудники зоопарка напомнили, что на территории открыты несколько входов.

Сейчас зоопарк работает по летнему графику — с 7:30 до 22:00. Войти на территорию можно до 21:00. Посетителей призывают надевать маски и перчатки, по всей территории зоосада есть санитайзеры для обработки рук.

Ранее сообщалось, что в 2021 году у Московского зоопарка появится новый вход со стороны станции метро "Баррикадная". Сейчас также активно строятся пешеходный переход через Большую Грузинскую улицу и павильон "Ластоногие".