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Московский зоопарк изменит график работы с 1 сентября 

Москва24 и ещё 5 2 часа назад
Московский зоопарк изменит график работы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московский зоопарк изменит режим работы с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

"Дорогие друзья! Световой день уменьшается, и мы вынуждены сократить график работы зоопарка", — рассказали в пресс-службе.

С сентября посетители смогут посетить зоопарк ежедневно с 09:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно будет до 19:00. Сотрудники зоопарка напомнили, что на территории открыты несколько входов.
Сейчас зоопарк работает по летнему графику — с 7:30 до 22:00. Войти на территорию можно до 21:00. Посетителей призывают надевать маски и перчатки, по всей территории зоосада есть санитайзеры для обработки рук.
Ранее сообщалось, что в 2021 году у Московского зоопарка появится новый вход со стороны станции метро "Баррикадная". Сейчас также активно строятся пешеходный переход через Большую Грузинскую улицу и павильон "Ластоногие".
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