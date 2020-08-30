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Сергей Собянин рассказал о восстановлении предприятий Москвы после пандемии

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
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Множество столичных предприятий все еще испытывают трудности из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 30 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о восстановлении предприятий
Фото: ТАССТАСС
— Объемы промышленного производства уже выше на 3-4 процента, это хорошая динамика. Мы понимаем, что огромное количество предприятий еще находится в сложной ситуации, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин также выразил надежду, что предприятия достигнут нормальных показателей в предстоящем году.
Ранее мэр столицы рассказал о ходе строительства БКЛ и ряда магистралей Москвы. По его словам, возведение метро ведется практически круглосуточно. Также Сергей Собянин отметил, что специалисты работают на Северо- и Юго-восточной хордах и Южной рокаде. Постепенно дороги будут сдаваться в эксплуатацию.
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Новости Москвы,Сергей Собянин,
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