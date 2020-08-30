Собянин рассказал о восстановлении предприятий

Собянин также выразил надежду, что предприятия достигнут нормальных показателей в предстоящем году.

Ранее мэр столицы рассказал о ходе строительства БКЛ и ряда магистралей Москвы. По его словам, возведение метро ведется практически круглосуточно. Также Сергей Собянин отметил, что специалисты работают на Северо- и Юго-восточной хордах и Южной рокаде. Постепенно дороги будут сдаваться в эксплуатацию.