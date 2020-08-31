Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появится станция метро от бюро Захи Хадид 

Lenta.ru и ещё 17 4 часа назад
В Москве появится станция метро от бюро Захи Хадид
Фото: @mossobyanin
Британское бюро Zaha Hadid Architects, основанное архитектором иракского происхождения Захой Хадид, стало победителем открытого международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая появится в Нагатинском затоне в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram-аккаунте.

«Выбрали победителей международного открытого конкурса на дизайн двух станций Большой кольцевой линии. В номинации "Проспект Маршала Жукова" победил проект архбюро Асадова. В основе образа — Орден Великой Отечественной войны, одна из самых почитаемых наград страны. Это будет яркая станция с белым обрамлением и золотыми лучами. Второй победитель — в номинации "Кленовый бульвар 2" — всемирно известное бюро Захи Хадид», — написал градоначальник.

По его словам, станция «Кленовый бульвар» будет «легкой и элегантной». Важным элементом ее оформления станет свет, «которого так не хватает в нашем климате», добавил Собянин.
Станция мелкого заложения «Кленовый бульвар» названа по одноименному бульвару. Ее открытие запланировано на 2023 год в составе участка «Нижегородская» — «Каширская».
Обладательница Притцкеровской премии, архитектор и дизайнер Заха Хадид скончалась весной 2016 года в Майами на 66 году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ. Хадид спроектировала десятки сооружений по всему миру, в том числе Центр водных видов спорта Олимпиады-2012 в Лондоне. Летом 2015 года персональная выставка архитектора прошла в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Последние новости
Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии Обнаружены неожиданные преимущества общения с родными на расстоянии Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию В России анонсировали вакцинацию от коронавируса В России анонсировали вакцинацию от коронавируса
Комментарии
Новости Москвы , Эрмитаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Фургал отказался от сделки со следствием
00:16
Фургал отказался от сделки со следствием
Происшествия Политика
«Мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина»
20:42
«Мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина»
В мире Политика
«Удар по демократии»: что творится в Германии
01:03
«Удар по демократии»: что творится в Германии
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение