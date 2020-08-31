В Москве появится станция метро от бюро Захи Хадид 

Британское бюро Zaha Hadid Architects, основанное архитектором иракского происхождения Захой Хадид, стало победителем открытого международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая появится в Нагатинском затоне в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram-аккаунте.

«Выбрали победителей международного открытого конкурса на дизайн двух станций Большой кольцевой линии. В номинации "Проспект Маршала Жукова" победил проект архбюро Асадова. В основе образа — Орден Великой Отечественной войны, одна из самых почитаемых наград страны. Это будет яркая станция с белым обрамлением и золотыми лучами. Второй победитель — в номинации "Кленовый бульвар 2" — всемирно известное бюро Захи Хадид», — написал градоначальник.

По его словам, станция «Кленовый бульвар» будет «легкой и элегантной». Важным элементом ее оформления станет свет, «которого так не хватает в нашем климате», добавил Собянин.

Станция мелкого заложения «Кленовый бульвар» названа по одноименному бульвару. Ее открытие запланировано на 2023 год в составе участка «Нижегородская» — «Каширская».