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В Москве еще 1 393 пациента с коронавирусом выздоровели после лечения

ТАСС
2 часа назад
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Число выздоровевших пациентов в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1 393, до 212 301. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Еще 1393 пациента вылечились от COVID-19 в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301", - сказала вице-мэр.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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