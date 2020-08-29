Еще 1393 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Число выздоровевших пациентов в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1 393, до 212 301. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.