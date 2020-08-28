В зоопарке Москвы родился морской котик

В Московском зоопарке родился северный морской котик. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.

"Рождение детеныша северного морского котика — для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в неволе. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к потомству", - приводятся на сайте слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

Она также рассказала, что зоологи определи пол малыша - родился мальчик. Он весит около 5 кг, пока питается материнским молоком, но вскоре начнет пробовать рыбу и кальмары.

Как отмечается, в зоопарке живет большая семья котиков.