Ректор МГУ рассказал о расписании занятий в пандемию

"Мы устраиваем расписание так, что в корпусе на данный момент присутствует только 50% коллектива и студентов. Следующие 50% — после дезинфекции, это вторая очередь занятий. А может быть и третья", — сказал Садовничий на пресс-конференции в ТАСС.