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Обучение в МГУ могут организовать в три смены из-за пандемии 

ТАСС 2 часа назад
Ректор МГУ рассказал о расписании занятий в пандемию
Фото: ТАСС
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий не исключил, что обучение в вузе в новом учебном году в целях профилактики коронавируса может быть организовано в две или три смены.

"Мы устраиваем расписание так, что в корпусе на данный момент присутствует только 50% коллектива и студентов. Следующие 50% — после дезинфекции, это вторая очередь занятий. А может быть и третья", — сказал Садовничий на пресс-конференции в ТАСС.

По словам ректора, новый учебный год в МГУ будет организован с соблюдением требований Роспотребнадзора: вводится масочный режим, рассадка студентов и так далее. Садовничий добавил, что очень большие лекции будут проходить в дистанционном формате.

"Уверен, что мы нормально начнем и постараемся закончить семестр без существенных происшествий", — сказал ректор МГУ.

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Новости Москвы , Образование , Виктор Садовничий , МГУ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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