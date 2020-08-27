Карту «Тройка» сделали персонализированной

"Мы запускаем большое обновление приложения "Метро Москвы" — оно включает в себя много функций, которые упростят нашим пользователям передвижение по столице. И главное, "Тройка" станет персонализированной — каждый пассажир московского метро сможет привязать карту в личном кабинете. Перед официальным запуском обновления мы предлагаем протестировать его именно вам. Подать заявку на тест смогут все желающие, достаточно заполнить простую форму на сайте, указав свои имя, телефон и операционную систему смартфона. Каждому участнику будут направляться задания в виде квеста", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.