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Транспортную карту «Тройка» сделали персонализированной 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Карту «Тройка» сделали персонализированной
Фото: РИА Новости
Специалисты обновили мобильное приложение "Метро Москвы", благодаря которому транспортная карта "Тройка" стала персонализированной. Сервис позволит усовершенствовать систему обратной связи с пассажирами, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Мы запускаем большое обновление приложения "Метро Москвы" — оно включает в себя много функций, которые упростят нашим пользователям передвижение по столице. И главное, "Тройка" станет персонализированной — каждый пассажир московского метро сможет привязать карту в личном кабинете. Перед официальным запуском обновления мы предлагаем протестировать его именно вам. Подать заявку на тест смогут все желающие, достаточно заполнить простую форму на сайте, указав свои имя, телефон и операционную систему смартфона. Каждому участнику будут направляться задания в виде квеста", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В новой версии мобильного приложения изменятся дизайн и принцип навигации, с которыми будет легче ориентироваться в метро и городе.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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