В Москве установили новый прожиточный минимум

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Прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в Москве установлен на уровне 17,8 тыс. рублей в расчете на душу населения. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

"Установить величину прожиточного минимума в Москве за II квартал 2020 года: в расчете на душу населения — 17 841 рубль; для трудоспособного населения — 20 361 рубль", — говорится в документе.

Как уточняется, прожиточный минимум для пенсионеров установили на уровне 12 606 рублей, для детей — 15 450 рублей.

За первый квартал 2020 года прожиточный минимум на душу населения составил 17 121 рубль, для трудоспособного населения — 19 544 рубля, для пенсионеров — 12 126 рублей, для детей — 14 812 рублей.