В Москве презентовали книгу о кадетах 

25 августа 2020 года в Доме Союза писателей России в Москве состоялась презентация первых 11 книг серии «Кадетское наследие». Среди работ — репринтное издание книги «Первый съезд воспитателей кадетских корпусов, 1908 г.», пять томов журнала «Кадетская перекличка» объединения кадет российских кадетских корпусов за рубежом (Нью-Йорк), трехтомник «Кадетское письмо» объединения российских кадетских корпусов в Аргентине, книга «Черноморский морской кадетский корпус» и первый том «Антологии кадетской поэзии». Все книги, кроме материалов съезда, изданы в России впервые, сообщает пресс-служба общественной организации «Московские суворовцы».
В мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации РФ, представители общественности, историки, писатели, поэты, работники архивов, суворовцы и кадеты.
По словам выпускника Московского суворовского военного училища, председателя правления Союза писателей России Николя Иванова, проект «Кадетское наследие» существует за счет благотворительных пожертвований.
— Цель проекта — донести до читателя исторические, философские и литературные материалы, которые отражают жизнь, деятельность и традиции кадетских корпусов Российской империи, русских кадетских корпусов и объединений в эмиграции, а также проблемы кадетского образования, — пояснил Николай Иванов.
Особое место среди представленных книг занимает «Антология кадетской поэзии». Первый том этой серии посвящен творчеству выпускников кадетских корпусов Российской империи. В их числе — А. В. Суворов, А. Н. Радищев, Ф. Н. Глинка, В. Ф. Раевский, К. Ф. Рылеев, братья Александр и Владимир Жемчужниковы, А. И. Куприн и другие известные выпускники имперских кадетских корпусов.
— В настоящее время идёт работа над следующими томами антологии. Во втором томе будут представлены поэтические произведения русских кадет-эмигрантов, в третьем — советских и современных авторов, многие из которых до сих пор не были известны читателям, — подчеркнул организатор мероприятия, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.
По его словам, все произведения, вошедшие в антологию, объединяет любовь к России, к своим преподавателям и однокашникам по кадетскому братству.
Участники презентации отметили актуальность и высокую значимость проекта «Кадетское наследие» для воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству, что невозможно осуществить без усвоения опыта и лучших традиций российского воинства, в том числе и русских кадетских корпусов. По единодушному мнению всех собравшихся, работа издательской группы была признана успешной, а вышедшие в свет книги представлены на соискание Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».
Добавим, литературный проект реализуется благодаря поддержке издательства «Грифон». Инициативной издательской группой руководит переводчик и литератор, полковник Генштаба Вооружённых сил РФ в отставке Евгений Лозовик.