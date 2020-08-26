В Москве презентовали книгу о кадетах 

— В настоящее время идёт работа над следующими томами антологии. Во втором томе будут представлены поэтические произведения русских кадет-эмигрантов, в третьем — советских и современных авторов, многие из которых до сих пор не были известны читателям, — подчеркнул организатор мероприятия, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.