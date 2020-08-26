Затопления и пробки: на Москву обрушились ливни 

На столицу обрушились ливни — и город снова местами затопило. Протекла крыша Новой Третьяковки, по щиколотки в воде оказались посетители торгового центра на Ленинском проспекте, оказались залиты дороги и подходы к метро в разных районах столицы. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся только в субботу, 29 августа — однако к концу августа в столичном регионе выпадет лишь половина месячной нормы осадков.

Москве прошел сильный ливень, из-за которого один из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу был затоплен — посетителей экстренно вывели из помещения. Об этом ТАСС сообщила администратор музея.

«В Третьяковской галерее на улице Крымский Вал, дом 10 из-за сильного дождя произошла протечка крыши. В данный момент все посетители Новой Третьяковки выведены из залов, все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея принимают экстренные меры по устранению последствий протечки и делают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства.

По данным СМИ, несколько экспонатов были повреждены водой.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как люди ходят по галерее, рассматривая картины, при этом не замечая лужи и падающие капли на головы. После того, как посетители покинули здание, в пресс-службе заявили, что они смогут бесплатно посетить музей в другой день.

От непогоды пострадал и торговый центр «Орджоникидзе» на Ленинском проспекте. Посетители и сотрудники ТЦ оказались почти по щиколотки в воде. Для того, чтобы уменьшить поток, сотрудники остановили вращающиеся двери на входе в торговый зал, однако это не помогло.

Сообщения о подтоплениях приходят из разных районов столицы. В частности, пострадали и подходы к метро «Бульвар Дмитрия Донского», а переход на станции «Октябрьская» кольцевой линии оказался затоплен. Под удар попали и площадь Гагарина, улица Большая Татарская, Преображенская площадь, Малая Бронная и Пятницкая улицы. В Мосводостоке отмечают, что на все проблемные участки отправлены бригады рабочих для ликвидации последствий дождей.

В соцсетях публикуются видео, на которых видно, как люди переходят дороги почти по пояс в воде.

Из-за ливня затруднено движение машин на нескольких крупных магистралях — по данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробки в городе достигли уже семи баллов. Повалены деревья в южной и юго-восточной части города, однако о пострадавших пока не сообщалось.

В главном управлении МЧС России по Москве предупредили жителей столицы, что вероятность сильного дождя с грозой и порывистым ветром сохранится в Москве до 21.00 26 августа. Более того, в связи с этим объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21.00 26 августа 2020 года в Москве ожидается дождь, местами очень сильный, гроза, усиление ветра 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в ведомстве порекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам посоветовали укрываться от ветра в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что дожди в Москве прекратятся только в субботу, 29 августа, а всего по итогам месяца выпадет меньше половины месячной нормы осадков.

«Судя по расчетам, нынешний август получит не более 30 мм осадков, а это меньше половины месячной нормы. Сегодняшние сутки могут принести около 10 мм осадков, но уже ночью дожди прекратятся», — уточнили синоптики. По их прогнозам, в четверг во второй половине дня небо вновь начнут затягивать облака, и вечером пойдет дождь.

Месяц назад сильный дождь с грозой уже приводил к подтоплениям в Москве. Половина июльской нормы осадков выпала в столице буквально за несколько часов.

Из-за непогоды маршруты наземного транспорта изменились в некоторых районах Москвы — на дорогах были крупные скопления воды, сообщала пресс-служба столичного Дептранса.

Тогда ливень затопил одну из лестниц вестибюля станции Московского центрального кольца «Ботанический сад» и несколько дорог. Как передавало агентство «Москва», подтопления возникли на Дмитровском шоссе, в районе улиц Шереметьевская, Свободы, Большая Академическая, на Сущевском валу и у Ростокинского моста. Два человека пострадали от удара молнии — они прятались от грозы на берегу Мещерского пруда в Солнцево.