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Погода в Москве: жителям пообещали 30-градусную жару

Мослентаиещё 10
6 часов назад
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В День знаний, 1 сентября, в столице будет 30-градусная жара. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
Москвичам пообещали 30-градусную жару
Фото: ТАССТАСС
«1 сентября пока без осадков, днем плюс 25-30, летняя погода. Отличный день для школьников», — сказал синоптик.
Он добавил, что летняя погода, возможно, также сохранится 2 и 3 сентября.
«Обычно тепло задерживается как минимум на четыре-пять дней. С 30 августа начинается потепление», — сообщил Цыганков.
Синоптик также рассказал о прогнозе на ближайшие дни. По его словам, дождливая погода сохранится до пятницы, 28 августа, включительно.
«Температура остается высокой — последние пять дней температура выше нормы на 3-4 градуса. До пятницы ночные температуры плюс 12-15, днем — до плюс 23, переменная облачность и небольшой дождь, ветер южный 5-10 м/с», сказал он.
По его словам, в субботу, 29 августа, ожидается, что давление немного вырастет, поэтому будет переменная облачность и без осадков: «Ночью до плюс 12, а днем - до плюс 23. В воскресенье опять давление падает, пройдет небольшой дождь, ночью 8-13 градусов тепла, днем - 20-25. 31 августа теплый фронт будет оказывать влияние и ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем - 24-29, возможен небольшой дождь».
Комментарии1
Новости Москвы,Погода,Анатолий Цыганков,Росгидромет,АГН "Москва",
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