Москвичам пообещали 30-градусную жару

Синоптик также рассказал о прогнозе на ближайшие дни. По его словам, дождливая погода сохранится до пятницы, 28 августа, включительно.

По его словам, в субботу, 29 августа, ожидается, что давление немного вырастет, поэтому будет переменная облачность и без осадков: «Ночью до плюс 12, а днем - до плюс 23. В воскресенье опять давление падает, пройдет небольшой дождь, ночью 8-13 градусов тепла, днем - 20-25. 31 августа теплый фронт будет оказывать влияние и ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем - 24-29, возможен небольшой дождь».