Москвичи выберут самые красивые набережные

«Голосование входит в серию «Москва „Активного гражданина“: любимые места в городе». Набережные, которые наберут больше всего голосов, нанесут на интерактивную карту проекта. Благоустройство территорий у воды — одно из важных направлений работы комплекса городского хозяйства. (…) Набережные становятся местами притяжения для тех, кто любит кататься на роликах, скейтах и велосипедах, заниматься танцами, бегать или просто гулять», — говорится в сообщении.