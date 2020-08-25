Москвичи выберут самые красивые набережные

В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование, посвященное набережным. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Голосование входит в серию «Москва „Активного гражданина“: любимые места в городе». Набережные, которые наберут больше всего голосов, нанесут на интерактивную карту проекта. Благоустройство территорий у воды — одно из важных направлений работы комплекса городского хозяйства. (…) Набережные становятся местами притяжения для тех, кто любит кататься на роликах, скейтах и велосипедах, заниматься танцами, бегать или просто гулять», — говорится в сообщении.
Москва-река пересекает город по диагонали с северо-запада на юго-восток. Протяженность реки в черте города составляет 83 километра, протяженность береговой линии — более 201 километра. С 2011 по 2019 год специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили 31 набережную.