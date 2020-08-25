Собянин сделал себе прививку от COVID-19

Столичному мэру Сергею Собянину сделали укол отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает издание «Znak.com», со ссылкой на источник. Пресс-секретарь мэра сообщил, что такой информацией не обладает, при этом прямого опровержения, или подтверждения информации не дает.

Препарат от коронавируса «Спутник V» был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он стал первым официально зарегистрированным лекарством от COVID-19 в мире. Клинические испытания проходили в июне–июле, напоминает «Znak.com».