Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Мэр Москвы Собянин сделал себе прививку от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник V» 

Русская Планета 1 час назад
Собянин сделал себе прививку от COVID-19
Фото: kremlin.ru
Столичному мэру Сергею Собянину сделали укол отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает издание «Znak.com», со ссылкой на источник. Пресс-секретарь мэра сообщил, что такой информацией не обладает, при этом прямого опровержения, или подтверждения информации не дает.
Препарат от коронавируса «Спутник V» был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он стал первым официально зарегистрированным лекарством от COVID-19 в мире. Клинические испытания проходили в июне–июле, напоминает «Znak.com».
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Русская Планета: последние новости
Сергей Собянин рассказал почему москвичам надо остерегаться Сергей Собянин рассказал почему москвичам надо остерегаться В Москве окончательно прекратилось движение троллейбусов В Москве окончательно прекратилось движение троллейбусов Владимир Путин призвал взять под контроль деятельность коллекторских контор Владимир Путин призвал взять под контроль деятельность коллекторских контор
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли «концлагерь для детей»
В России нашли «концлагерь для детей»
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
Мясников прокомментировал инцидент с Навальным
Мясников прокомментировал инцидент с Навальным
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение