Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков «Печать» 

Москва24 и ещё 10 1 час назад
Собянин продлил поддержку киосков «Печать»
Фото: АГН "Москва"
Правительство столицы продлило антикризисные меры поддержки распространителей печатных СМИ и операторов наружной рекламы, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Меры поддержки киосков "Печать" предусматривали освобождение от платежей за право осуществления торговой деятельности с 1 апреля по 30 июня. Это касалось и тех точек продажи, которые расположены в зданиях и на земельных участках, относящихся к государственной собственности.
В рамках нового пакета поддержки с 1 июля по 30 сентября текущего года распространители печатных СМИ смогут воспользоваться следующими мерами поддержки:
Уменьшением до 50% платежей за право на осуществление торговой деятельности за счет списания обеспечения — по договорам с КП "Мосгорпечать", в качестве обеспечения которых были внесены денежные средства; отсрочкой до 1 июля 2021 года уплаты 50% платежей — по договорам, в качестве обеспечения которых были предоставлены банковские гарантии.
Рассрочкой по оплате действия договоров на право установки рекламных конструкций путем зачета денежных средств из ранее внесенных обеспечительных платежей будет действовать в течение полугода.
На сегодняшний день в столице эксплуатируются 9 962 рекламные конструкции. Также в городе установлены 2 079 киосков со специализацией "Печать".
7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.
До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.
Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.
В настоящий момент предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить 13 видов субсидий из бюджета Москвы.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Москва24: последние новости
Первую очередь западного участка БКЛ планируют запустить до конца года Первую очередь западного участка БКЛ планируют запустить до конца года В Москве недельное число новых случаев COVID-19 меньше, чем в предыдущие три недели В Москве недельное число новых случаев COVID-19 меньше, чем в предыдущие три недели Согласовать перепланировку теперь можно только онлайн Согласовать перепланировку теперь можно только онлайн
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
В Германии внезапно отменили пресс-конференцию о состоянии Навального
В Германии внезапно отменили пресс-конференцию о состоянии Навального
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия