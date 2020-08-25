Собянин высказался о запуске западного участка БКЛ

Строительство первой очереди участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, включающего станцию «Улица Народного Ополчения», планируют завершить в 2020 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции.

«Западный участок БКЛ активно строится, включает в себя станции от «Хорошевской» до «Кунцевской». Весь участок должен быть закончен в 2021 году. Первая очередь — от «Хорошевской» до «Карамышевской» — должна быть запущена в этом году. Стройка эта непростая, но тем не менее мы видим хорошую динамику продвижения метростроителей. И участок, включающий «Улицу Народного Ополчения», должен быть закончен», — сказал Собянин.

Как доложил мэру генеральный директор компании-подрядчика АО «Объединение „Ингеоком“ Игорь Усольцев, строительно-монтажные работы на станции „Улица Народного Ополчения“ выполнены на 80%. „На данный момент объем выполненных строительно-монтажных работ примерно 80%. Основные конструкции закончены на 95%, в октябре будут готовы на 100%. На данный момент ведется монтаж инженерных систем, верхнего строения пути и архитектурно-декоративная отделка“, — доложил Усольцев.