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В Москве появилось вертолетное такси за 130 тысяч рублей в час 

Мослента 26 минут назад
В Москве появилось вертолетное такси за 130 тысяч
Фото: РИА Новости
В «Москва-Сити» горожане обратили внимание на появление вертолетного такси около набережной. Фотография опубликована во вторник, 25 августа, в Telegram-канале «Московские новости».
На снимке показана специальная площадка. На нее приземлился вертолет, а около него стоит черный автомобиль.
Мослента
На канале также выложен ценник за полеты в «Москва-Сити». Например, стоимость Eurocopter EC135, дальность которого рассчитана на 620 километров со скоростью 260 километров в час составила 130 тысяч рублей за 60 минут. За вертолет Agusta AW119, который может пролететь 990 километров и скорость которого 270 километров в час клиенты заплатят 90 тысяч рублей. Agusta AW109 Grand с похожими показателями, но с большей вместительностью, стоит 120 тысяч рублей.
За услуги вертолета Agusta AW139, летающего на расстоянии 1250 километров и разгоняющегося до 310 километров в час, горожане заплатят больше 200 тысяч рублей.
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Новости Москвы , Мослента
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