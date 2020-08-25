В Москве появилось вертолетное такси за 130 тысяч

В «Москва-Сити» горожане обратили внимание на появление вертолетного такси около набережной. Фотография опубликована во вторник, 25 августа, в Telegram-канале «Московские новости».

На снимке показана специальная площадка. На нее приземлился вертолет, а около него стоит черный автомобиль.

Мослента

На канале также выложен ценник за полеты в «Москва-Сити». Например, стоимость Eurocopter EC135, дальность которого рассчитана на 620 километров со скоростью 260 километров в час составила 130 тысяч рублей за 60 минут. За вертолет Agusta AW119, который может пролететь 990 километров и скорость которого 270 километров в час клиенты заплатят 90 тысяч рублей. Agusta AW109 Grand с похожими показателями, но с большей вместительностью, стоит 120 тысяч рублей.

За услуги вертолета Agusta AW139, летающего на расстоянии 1250 километров и разгоняющегося до 310 километров в час, горожане заплатят больше 200 тысяч рублей.