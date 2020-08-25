Москвичей предупредили о похолодании

Холодный фронт придет в столицу к ночи 26 августа. Об этом во вторник, 25 августа, говорится на портале «Метеоновости».

— Активный холодный фронт, движущийся со скоростью 30 километров в час на северо-восток, уже в ночные часы подойдет и к московскому региону, начав портить погоду дождями, — отметили синоптики.

Они пояснили, что за ночь в столице ожидается до 7 миллиметров осадков. Воздух ночью прогреется до 13—15 градусов, днем также будет прохладно. Температура составит примерно 18—20 градусов тепла.