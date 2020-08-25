Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Судьба Белоруссии. Главное

Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде во вторник

Москва24иещё 2
5 часов назад
Комментарии
Во вторник, 25 августа, в столице ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Фото: ТАССТАСС
"Сегодня столичный регион окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. При таких условиях нас ожидает переменная облачность без существенных осадков, в Москве плюс 24–26, по области плюс 22–25", – рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет юго-западный со скоростью 3–8 метра в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что комфортная погода сохранится в Москве и в последние дни августа. По его словам, ночи будут также достаточно теплыми, однако возможны небольшие осадки и облачность.
По его словам, на европейской части России осень начнется с комфортной погоды. По его словам, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется.
Леус также отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.
По словам Леуса, температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.
Комментарии
Новости Москвы,Погода,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители