Синоптики рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 25 августа, в столице ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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"Сегодня столичный регион окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. При таких условиях нас ожидает переменная облачность без существенных осадков, в Москве плюс 24–26, по области плюс 22–25", – рассказал Леус.

По словам синоптика, ветер будет юго-западный со скоростью 3–8 метра в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что комфортная погода сохранится в Москве и в последние дни августа. По его словам, ночи будут также достаточно теплыми, однако возможны небольшие осадки и облачность.

По его словам, на европейской части России осень начнется с комфортной погоды. По его словам, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется.

Леус также отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.