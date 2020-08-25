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Москвичам рассказали о необычных коворкингах в городе 

Москва24 и ещё 17 5 часов назад
Москвичам рассказали о необычных коворкингах
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции многие работодатели столицы перевели своих сотрудников на удаленную работу. С улучшением эпидемиологической ситуации у горожан стали востребованы коворкинги, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Подобные рабочие места оказались популярны, так как не все офисы вернулись к работе в прежнем режиме. Ими пользуются люди на фрилансе или работники с гибким графиком. Кроме того, коворкинги востребованы среди самозанятых и людей, совмещающих работу, учебу.
Так, коворкинги создаются и в рамках программы столичной "Мой район". Их обустраивают в парковых павильонах, летних читальнях, а также беседках.
Например, в Нескучном саду Парка Горького есть круглосуточный офис-коворкинг под названием "Рабочая станция". Там разместили 140 рабочих мест, из которых 81 — под открытым небом. Сам коворкинг занимает площадь 420 квадратных метров.
Два года назад на Большой Полянке был обустроен небольшой сквер, который назвали в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В результате там появились лавочки со встроенными розетками, где можно в хорошую погоду поработать или подзарядить гаджет.
В библиотеке "Букводом" москвичи могут не только почитать, но и поработать. В частности, там доступен коворкинг с панорамными окнами на 10 рабочих мест, оборудованных большими рабочими столами с индивидуальными настольными лампами, розетками и доступом к Wi-Fi.
Рабочее пространство в музее-заповеднике "Царицыно" располагается не в отдельном павильоне парка, а под землей — в общем вестибюле музеев Большого дворца и Хлебного дома. Данное пространство рассчитали на 20 человек и занимает оно площадь 600 квадратных метров.
Кроме того, в парке "Братеевская пойма" можно найти место для удаленной работы. На аллеях парка есть несколько беседок со скамейками и столами. Беседки размещены на достаточном расстоянии от спортплощадок, в результате спортсмены не помешают трудиться горожанам.
Ко всему прочему, в центральной части парка 50-летия Октября доступен небольшой арт-павильон. Данное пространство рассчитано на восемь человек. Работники найдут здесь книжные полки для буккроссинга, работает Wi-Fi.
Ранее россияне рассказали о главных минусах удаленной работы. Выяснилось, что почти 22,85% соотечественников называют главным минусом "удаленки" отвлечение от работы членами семьи.
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