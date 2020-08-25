20 сеансов интеллектуальных игр проведут в День города

В ведомстве отметили, что в День города все желающие смогут почувствовать себя знатоком игры "Что? Где? Когда?". Она пройдет в Таганском парке. Механизм игры прост: ведущий с помощью волчка выбирает конверт с вопросом и задает его командам. У участников есть всего одна минута на мозговой штурм, после чего нужно записать свой ответ на специальном бланке и отдать его ведущему. В случае, если ответ правильный, команда получает одно очко. Всего игрокам зададут 12 вопросов, и команда, набравшая большее их количество, станет победителем. Последний, 12-й вопрос в каждом сеансе игры подготовлен государственным Дарвиновским музеем.