Для электромобилей установят 200 зарядных станций

Минимум 200 станций для заряда электромобилей появится в Москве в этом году. Об этом заявил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов в понедельник, 24 августа.

Он уточнил, что каждый год в городе начнут устанавливать по 100-200 станций.

— У нас есть соглашение с Россетями, по которому мы будем формировать зарядную инфраструктуру для личных автомобилей, — цитирует Ликсутова РИА Новости.

Он напомнил, что в Москве действует особые условия для водителей электромобилей. Это бесплатная парковка и отсутствие транспортного налога.