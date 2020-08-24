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Около 200 зарядных станций для электромобилей установят в столице 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Для электромобилей установят 200 зарядных станций
Фото: РИА Новости
Минимум 200 станций для заряда электромобилей появится в Москве в этом году. Об этом заявил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов в понедельник, 24 августа.
Он уточнил, что каждый год в городе начнут устанавливать по 100-200 станций.

— У нас есть соглашение с Россетями, по которому мы будем формировать зарядную инфраструктуру для личных автомобилей, — цитирует Ликсутова РИА Новости.

Он напомнил, что в Москве действует особые условия для водителей электромобилей. Это бесплатная парковка и отсутствие транспортного налога.
Ранее Максим Ликсутов сообщал, что власти Москвы пока не рассматривают возможность сделать въезд в Москву платным, несмотря на увеличение объема личного транспорта.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Россети , Правительство Москвы , РИА Новости
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