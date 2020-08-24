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В Москву поступит первая партия вакцины от коронавируса 

News.ru 20 минут назад
В Москву поступит первая партия вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Вакцина от коронавируса в ближайшее время поступит в Москву. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву», — цитирует её РИА Новости.

Как информировал NEWS.ru, первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы.
Чтобы доставить в организм генетическую информацию SARS-CoV-2, в вакцине применён носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно.
Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.
В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Минздрав РФ , РИА Новости
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