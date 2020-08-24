Власти Москвы рассказали о формате школьных линеек 

«Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Поэтому чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой отдельно для первоклассников организуют линейки. Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут», — добавили в московском департаменте образования и науки.