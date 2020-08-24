Власти Москвы рассказали о формате школьных линеек 

Линейки в московских школах 1 сентября пройдут только для первоклассников, а для остальных учеников будут проведены классные часы, сообщили RNS в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
«В новом учебном году общих линеек на 1 сентября не будет. Такое решение принято для того, чтобы ограничить контакты учеников разных классов и не допустить скопления школьников возле зданий утром…А для школьников со 2 по 11 классы педагоги проведут классные часы», — говорится в сообщении.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что общих школьных линеек 1 сентября не будет, но локальные праздники для первоклассников состоятся.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, школьные линейки должны будут проходить на открытом воздухе по классам или параллелям, а родители должны быть в масках.
«Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Поэтому чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой отдельно для первоклассников организуют линейки. Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут», — добавили в московском департаменте образования и науки.