Поставлена точка в вопросе новых тарифов метро

"Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене — таких планов у нас сейчас нет", — сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как в крупных европейских столицах.