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Москва не планирует вводить зональные тарифы в метро 

РИА Новости и ещё 7 34 минуты назад
Поставлена точка в вопросе новых тарифов метро
Фото: ТАСС
Москва в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

"Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене — таких планов у нас сейчас нет", — сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как в крупных европейских столицах.

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Новости Москвы , Максим Ликсутов , РИА Новости
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