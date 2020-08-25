Названа дата поступления вакцины от COVID в клиники

Российская вакцина против коронавируса «Спутник — V» поступит в московские клиники до 3 сентября, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вакцина от коронавируса будет доставлена в клиники Москвы до 3 сентября, 4-5 сентября начнутся пострегистрационные испытания», — передает слова Гинцбурга оперативный штаб столицы по борьбе с Covid-19.
Он отметил, что уже готовы для испытаний 30 тыс. доз вакцины, а также 10 тыс. доз плацебо. Производить вакцины планируют компании «Генериум», «Биннофарм» и «Р-фарм».
Ранее сообщалось, что Минздрав выдал НИЦЭМ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического испытания вакцины от коронавируса
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V».