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Власти Москвы одобрили выделение более 1,2 миллиарда рублей на субсидии 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Власти Москвы выделят более 1,2 млрд рублей на субсидии
Фото: Вечерняя Москва
Об этом в пятницу, 21 августа, рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, объем заявок в текущем году был в разы больше объема предыдущих лет.

— На сегодняшний день поступило более 4,2 тысячи заявок, одобрено 774 заявки на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, — подчеркнул Фурсин.

В 2019 году правительство одобрило 310 заявок, общая сумма составила 235 миллионов рублей. В текущем же году власти организовали 14 видов поддержки, доступных для 618 тысячи объектов малого и среднего бизнеса. Воспользоваться субсидиями могут социальные предприниматели, культурные? образовательные и спортивные предприятия и так далее, передает РИА Новости.
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Новости Москвы , Алексей Фурсин , Правительство Москвы , РИА Новости
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