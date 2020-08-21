Власти Москвы выделят более 1,2 млрд рублей на субсидии

Алексей Фурсин. Об этом в пятницу, 21 августа, рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

По его словам, объем заявок в текущем году был в разы больше объема предыдущих лет.

— На сегодняшний день поступило более 4,2 тысячи заявок, одобрено 774 заявки на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, — подчеркнул Фурсин.

В 2019 году правительство одобрило 310 заявок, общая сумма составила 235 миллионов рублей. В текущем же году власти организовали 14 видов поддержки, доступных для 618 тысячи объектов малого и среднего бизнеса. Воспользоваться субсидиями могут социальные предприниматели, культурные? образовательные и спортивные предприятия и так далее, передает РИА Новости.