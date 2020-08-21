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Столичные пробки оцениваются в 6 баллов 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Столичные пробки оцениваются в 6 баллов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Загруженность столичных дорог в пятницу вечером, 21 августа, оценивается в 6 баллов. Преимущественные затруднения встречаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах. Такие данные обнародованы в сервисе «Яндекс. Пробки».
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в столице оценивается в 6 баллов. На внешней стороне МКАД автомобильные пробки образовались в районах Ховрино, Левобережный, Дмитровский — на севере Москвы, в районах Покровское-Стрешнево, Южное Тушино, Строгино — на северо-западе Москвы, в районах Яснево, Теплый Стан, — на юго-западе Москвы, в районе Бирюлево Восточное — на юге, на юго-востоке — в районах, Выхино-Жулебино, Капотня и на востоке — в районах Ивановское, Новокосино.
На внутренней стороне МКАД тоже наблюдаются затруднения в движении: на северо-западе в районах Строгино, Покровское-Стрешнево, в районах Кунцево, Крылатское — на западе, в районах Орехово-Борисово Южное, Бирюлево Восточное — на юге, в районах Капотня, Выхино-Жулебино на юго-западе, и на северо-востоке в районе Бибирево.
В центре столицы основные заторы на дорогах наблюдаются на Малом и Большом Каменных, Комиссариатском мостах, на Софийской, Садовнической, Пречистенской набережных, на ул. Солянка, Балчуг, Николоямская, Варварка, Ильинка, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Новокузнецкая, а также в Лубянской и Театральном проездах и на Новой площади.
В 20:00 образовавшиеся заторы на дорогах Москвы должны уменьшиться. По информации сервиса, загруженность столичных автодорог составит всего 4 балла, а к 21 часу вечера показатель упадёт до 3 баллов.
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