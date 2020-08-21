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Движение трамваев в центре Москвы восстановлено после сбоя

ТАССиещё 3
1 час назад
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Движение трамваев по маршруту 6 в Москве восстановлено после непродолжительного сбоя из-за упавшей на контактную сеть ветки дерева. Об этом сообщается в пятницу в официальном аккаунте ГУП "Мосгортранс" в Twitter.
Движение трамваев в центре Москвы восстановили после сбоя
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы
"Движение восстановлено", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что на Сходненской улице, в районе дома 18А, на контактную сеть упала ветка дерева. Задерживались трамваи маршрута 6 в обоих направлениях, но на их маршрут оперативно вышли компенсационные автобусы.
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