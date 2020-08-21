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В Москве завершается подготовка к отопительному сезону 

Управа Донского района города Москвы 1 час назад
В Москве завершается подготовка к отопительному сезону
Фото: Управа Донского района города Москвы
Большинство жилых домов подготовлено к новому отопительному сезону. С таким заявлением выступил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что сейчас работы по подготовке вышли на финишную прямую, а готовность жилых домов составляет 90%. По словам Бирюкова, одной из основных целей специалистов является проведение гидравлических испытаний инженерных сетей.

«Главная задача — выявить потенциально ненадежные участки, которые оперативно восстанавливают», — добавил заммэра.

В общей сложности к предстоящему отопительному сезону подготовят более 73 тысяч объектов, 34 из которых — многоквартирные дома.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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