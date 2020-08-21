В Москве завершается подготовка к отопительному сезону 

Большинство жилых домов подготовлено к новому отопительному сезону. С таким заявлением выступил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Он уточнил, что сейчас работы по подготовке вышли на финишную прямую, а готовность жилых домов составляет 90%. По словам Бирюкова, одной из основных целей специалистов является проведение гидравлических испытаний инженерных сетей.

«Главная задача — выявить потенциально ненадежные участки, которые оперативно восстанавливают», — добавил заммэра.

В общей сложности к предстоящему отопительному сезону подготовят более 73 тысяч объектов, 34 из которых — многоквартирные дома.