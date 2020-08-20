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Москва проведет первый фестиваль онлайн-шопинга 

Российская Газета 1 час назад
Москва проведет первый фестиваль онлайн-шопинга
Фото: РИА Новости
Производителей и продавцов собрали на idrf.online. Это будет абсолютно новый формат торговли, при котором покупатели не только смогут выбирать вещи исходя из собственных ощущений, но и одновременно послушать рекомендации экспертов и блогеров.

"Предприниматели и сами расскажут о своих коллекциях, познакомят с отраслевыми трендами потенциальных клиентов, — отмечает заммэра столицы Наталья Сергунина. — Это действительно прорывная модель торговли, когда участник не просто ждет продаж, но и максимально эффективно вовлекает аудиторию в шопинг".

Товары здесь разбиты по множеству категорий: мода, кулинария, техника, красота. Конечно, самое главное для потребителей — огромные скидки. Например, кондиционер для белья популярной марки можно купить не за 790, а за 250 руб. Капсулы для стирки вместо 1700 отдают за 1224 руб. Будет также много полезных стримов.
Например, о том, как организовать пространство в детской комнате, как провести ремонт без особенных затрат, советы про идеальную уборку от отца двоих детей и хозяина трех домашних животных. Параллельно с шопингом можно слушать онлайн-концерты. С программой уже сейчас можно ознакомиться на фестивальном сайте.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина
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