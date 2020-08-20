Синоптик рассказал, будет ли бабье лето

«Во второй половине сентября на пять — семь суток установится солнечная, безветренная погода, обычная дневная температура воздуха для этих дней — +13…+18 ˚С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, более точные прогнозы о погоде осенью будут позже.

Как отметил Тишковец, пока погода держится и будет держаться как минимум до начала недели.