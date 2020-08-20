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Погода в Москве: Синоптик рассказал, будет ли бабье лето в Москве 

RT на русском 45 минут назад
Синоптик рассказал, будет ли бабье лето
Фото: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, будет ли бабье лето в Москве и Московской области в 2020 году.

«Во второй половине сентября на пять — семь суток установится солнечная, безветренная погода, обычная дневная температура воздуха для этих дней — +13…+18 ˚С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, более точные прогнозы о погоде осенью будут позже.
Как отметил Тишковец, пока погода держится и будет держаться как минимум до начала недели.

«До понедельника будет солнечно и сухо, осадков минимум. Температура немного повысится, в среднем будет от 19 до 24 градусов тепла, затем постепенно она станет снижаться», — сказал он.

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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , Московская область
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