Синоптик рассказал, будет ли бабье лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, будет ли бабье лето в Москве и Московской области в 2020 году.
«Во второй половине сентября на пять — семь суток установится солнечная, безветренная погода, обычная дневная температура воздуха для этих дней — +13…+18 ˚С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, более точные прогнозы о погоде осенью будут позже.
Как отметил Тишковец, пока погода держится и будет держаться как минимум до начала недели.
«До понедельника будет солнечно и сухо, осадков минимум. Температура немного повысится, в среднем будет от 19 до 24 градусов тепла, затем постепенно она станет снижаться», — сказал он.