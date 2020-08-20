Названо условие перевода школьников на «дистанционку»

" [Если есть] учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от количества заболеваний. Сегодня это среди школьников, мы видим, 25-30 человек в сутки", — сказал Собянин.