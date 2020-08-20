Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Москве школьников переведут на «дистанционку», если у одноклассников обнаружат COVID-19 

ТАСС 51 минуту назад
Названо условие перевода школьников на «дистанционку»
Фото: РИА Новости
Классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

" [Если есть] учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от количества заболеваний. Сегодня это среди школьников, мы видим, 25-30 человек в сутки", — сказал Собянин.

Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
ТАСС: последние новости
Около 1,5 тыс. объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года Около 1,5 тыс. объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года Ряд улиц в Москве перекроют 22 августа из-за проведения ночного забега Ряд улиц в Москве перекроют 22 августа из-за проведения ночного забега Праздничную акцию в День флага России запустят в 15 парках Москвы Праздничную акцию в День флага России запустят в 15 парках Москвы
Новости Москвы , Образование , Общество , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение