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Продавцы дынь и арбузов в Москве оштрафованы на 520 тыс. руб. после проверок Роспотребнадзора 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Продавцы дынь и арбузов крупно оштрафованы
Фото: ТАСС
В Москве продавцы бахчевых оштрафованы на 520 тыс. руб. по итогам проверок столичного управления Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что с 1 августа по 1 октября 2020 года в Москве открыт сезон продажи бахчевых культур на 240 развалах. С начала сезона специалистами управления в рамках надзорных мероприятий исследованы 133 пробы бахчевых культур.

«Все исследованные пробы на содержание пестицидов, радиоактивных веществ и по паразитологическим показателям соответствовали требованиям нормативов. В 3% проб было превышено содержание нитратов. Уведомления о несоответствии бахчевых культур (дыни) по показателям безопасности (содержание нитратов) внесены на портал Государственного информационного ресурса Роспотребнадзора. По фактам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности, сумма штрафных санкций составила 520 тыс. руб., изъято из оборота пять партий продукции, в том числе в связи с наличием признаков порчи», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в этом году основные регионы поставки бахчевых культур на столичные прилавки — это Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Дагестан.
В Роспотребнадзоре рекомендовали покупать бахчевые в местах санкционированной торговли. При покупке нужно обращать внимание на внешний вид и условия хранения.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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