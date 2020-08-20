Ряд улиц перекроют в субботу

Движение автотранспорта по ряду улиц Москвы будет полностью перекрыто 22 августа из-за ночного забега. Об этом сообщается на портале информационного центра Транспортного комплекса столицы.

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции ночной забег был перенесен с 18 июля на 22 августа.

"Полное перекрытие в связи с проведением ночного забега 22 августа пройдет на участке аллеи Славы в период с 21:30 до 23:00, на Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной в период с 22:00 22 августа до 00:40 23 августа, а также на участке Фрунзенской набережной в период с 22:00 22 августа до 00:15 23 августа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ликвидация парковочного пространства на участках перекрытия движения транспортных средств пройдет 22 августа с 06:00 до окончания мероприятия.