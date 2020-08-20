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Ряд улиц в Москве перекроют 22 августа из-за проведения ночного забега 

ТАСС 26 минут назад
Ряд улиц перекроют в субботу
Фото: ТАСС
Движение автотранспорта по ряду улиц Москвы будет полностью перекрыто 22 августа из-за ночного забега. Об этом сообщается на портале информационного центра Транспортного комплекса столицы.
В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции ночной забег был перенесен с 18 июля на 22 августа.

"Полное перекрытие в связи с проведением ночного забега 22 августа пройдет на участке аллеи Славы в период с 21:30 до 23:00, на Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной в период с 22:00 22 августа до 00:40 23 августа, а также на участке Фрунзенской набережной в период с 22:00 22 августа до 00:15 23 августа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ликвидация парковочного пространства на участках перекрытия движения транспортных средств пройдет 22 августа с 06:00 до окончания мероприятия.
Ночной забег — единственный массовый забег Москвы, который проходит после захода солнца. Все желающие смогут пробежать 10 км по ночной столице, чтобы запомнить это лето. Стартово-финишный городок ночного забега будет открыт для зрителей с 22:30. Маршрут забега проложен по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. С дистанции открываются виды на здание президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной Российской Федерации и Андреевский мост.
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Новости Москвы , НЦУО РФ , РАН
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