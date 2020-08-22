Часть улиц перекроют в центре Москвы

Ряд улиц в центре российской столицы окажутся перекрыты 22 августа из-за проведения "Ночного забега", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского центра организации дорожного движения.

Отмечается, что мероприятие начнется в 22.30 в Лужниках. Протяженность забега составит 10 километров.

По данным центра, автомобильное движение будет остановлено с 21.30 и до 23.00 на аллее Славы, а с 22.00 субботы до 00.40 воскресенья будет закрыт участок Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

Фрунзенская набережная так же окажется перекрыта с 22.00 до 00.15.

Кроме того, с 6.00 в субботу и до окончания забега парковки на всех указанных участках будут закрыты.