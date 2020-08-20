Появится новый выход из метро «Домодедовская»

"Земельный участок ориентировочной площадью 1 гектар предоставлен ГУП "Московский метрополитен" сроком на шесть лет для строительства технологических объектов транспортно-пересадочного узла — выхода из метро площадью 400 квадратных метров метров и размещения навесов над автобусной станцией в составе проекта планировки территории ТПУ "Домодедовская", — уточняется в сообщении ведомства.