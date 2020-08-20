Появится новый выход из метро «Домодедовская»

В Москве построят новый выход из метро "Домодедовская", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Как указывается в сообщении ведомства, градостроительно-земельная комиссия в четверг согласилась с предоставлением земельного участка на Ореховом бульваре для организации выхода из метро.
"Земельный участок ориентировочной площадью 1 гектар предоставлен ГУП "Московский метрополитен" сроком на шесть лет для строительства технологических объектов транспортно-пересадочного узла — выхода из метро площадью 400 квадратных метров метров и размещения навесов над автобусной станцией в составе проекта планировки территории ТПУ "Домодедовская", — уточняется в сообщении ведомства.