Собянин объявил о «революции»

Москве за последние произошла целая «реставрационная революция» — начиная с 2011 года порядка 1,5 тысячи объектов культурного наследия были отреставрированы. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин , передает ТАСС.

По словам градоначальника, число памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за период с 2010 года сократилось в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94 процентов.

Собянин рассказал, что в столице есть не только такие огромные и значимые объекты как ВДНХ и Северный вокзал, но и маленькие незаметные, имеющие при этом большую ценность.