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Собянин объявил о «реставрационной революции» в Москве 

Мослента и ещё 6 43 минуты назад
Собянин объявил о «революции»
Фото: ТАСС
В Москве за последние произошла целая «реставрационная революция» — начиная с 2011 года порядка 1,5 тысячи объектов культурного наследия были отреставрированы. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.
По словам градоначальника, число памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за период с 2010 года сократилось в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94 процентов.
Собянин рассказал, что в столице есть не только такие огромные и значимые объекты как ВДНХ и Северный вокзал, но и маленькие незаметные, имеющие при этом большую ценность.

«Как правило, такие объекты находятся в тяжелом состоянии, их были десятки, если не сотни, и они приведены в порядок», — добавил мэр.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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