Анонсирована цветочная ярмарка на ВДНХ

Цветочная ярмарка «ЦВЕТЫ FEST» пройдет на ВДНХ на площадке у фонтана «Каменный цветок» с 26 по 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».

«С 26 по 30 августа на ВДНХ состоится ярмарка цветов «ЦВЕТЫ FEST». В течение пяти дней на открытой площадке у фонтана «Каменный цветок» можно будет посетить шоу и мастер-классы по созданию флористических композиций, презентации новых сортов растений и специализированные лекции, а также приобрести все необходимое для сада и огорода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вход на мероприятие свободный. Посетители ярмарки также смогут выиграть специальные призы от ВДНХ — билеты в центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», а также Музей ВДНХ. Для этого нужно подписаться на группы «ЦВЕТЫ FEST» в соцсетях и разместить в своем аккаунте фотографию с ярмарки с хештегом #цветыfestвднх.