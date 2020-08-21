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Цветочная ярмарка пройдет на ВДНХ с 26 по 30 августа 

Агентство «Москва» и ещё 4 4 часа назад
Анонсирована цветочная ярмарка на ВДНХ
Фото: РИА Новости
Цветочная ярмарка «ЦВЕТЫ FEST» пройдет на ВДНХ на площадке у фонтана «Каменный цветок» с 26 по 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».

«С 26 по 30 августа на ВДНХ состоится ярмарка цветов «ЦВЕТЫ FEST». В течение пяти дней на открытой площадке у фонтана «Каменный цветок» можно будет посетить шоу и мастер-классы по созданию флористических композиций, презентации новых сортов растений и специализированные лекции, а также приобрести все необходимое для сада и огорода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вход на мероприятие свободный. Посетители ярмарки также смогут выиграть специальные призы от ВДНХ — билеты в центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», а также Музей ВДНХ. Для этого нужно подписаться на группы «ЦВЕТЫ FEST» в соцсетях и разместить в своем аккаунте фотографию с ярмарки с хештегом #цветыfestвднх.
В пресс-службе уточнили, что ярмарка пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию, а в помещениях действует масочно-перчаточный режим.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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