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Активные граждане выберут, какой парк Москвы украсит тематическую карту «Тройка» 

Говорит Москва и ещё 15 3 часа назад
Москвичи выберут фото для карты «Тройка»
Фото: РИА Новости
На проездном разместят фото объекта, благоустроенного по программе «Мой район».
В Москве с 27 июля проходит конкурс на лучшее изображение парка. Работы можно было представить до 10 августа. Организаторы получили более 350 фотографий, всем условиям соответствовали 55. Лучший снимок выберут участники проекта «Активный гражданин».
Награждение победителя конкурса состоится в начале октября. Тематическую карту «Тройка» в новом дизайне с изображением благоустроенного парка выпустят ограниченным тиражом.
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