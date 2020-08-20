На воображаемый бассейн в Москве потратили 13 млн рублей

На воображаемый бассейн, который по документам находится на московском Мосфильмовском пруду, потратили 13 с небольшим миллионов рублей. Он должен был стать частью зоны отдыха с местом для купания, пишет Daily Storm.

Модульный бассейн размером 33 на 14 метров и с разделением на взрослый сектор и лягушатник ввели в эксплуатацию осенью 2019 года. На мероприятии присутствовали представители Мосприроды. В акте приемки говорится, что также была проведена проверка всего технологического комплекса. В реальности бассейна на пруду не существует.

Всего на проект зоны отдыха в 2017 году выделили 74,3 миллиона рублей. Контракт заключили с петербургской компанией «Зодчий». Изначально стоимость бассейна равнялась 14,2 миллиона рублей. В нем предполагалась специальная система фильтрации, подогрева и контроля качества воды. Освещать бассейн должны были 100 подводных ламп, а вокруг него планировали сделать настил из досок хвойных пород.

Источник в градостроительной отрасли рассказал изданию, что подобные проекты согласовывают управы и префектуры города. «Столичные власти не особо волнуются по поводу конкретной реализации. Они работают с документами. Все остальное остается на совести местных чиновников», — объяснил он.

В компании «Зодчий» от комментариев отказались. В пресс-службе департамента природопользования Москвы изданию заявили, что бассейн все-таки существует, но на Строгинском шоссе. По информации чиновников, Мосфильмовский пруд в настоящее время готовят к осушению для очистки от донных отложений.