Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

На воображаемый бассейн в Москве потратили 13 миллионов рублей 

Lenta.ru 21 минуту назад
На воображаемый бассейн в Москве потратили 13 млн рублей
Фото: Департамент природопользования Москвы
На воображаемый бассейн, который по документам находится на московском Мосфильмовском пруду, потратили 13 с небольшим миллионов рублей. Он должен был стать частью зоны отдыха с местом для купания, пишет Daily Storm.
Модульный бассейн размером 33 на 14 метров и с разделением на взрослый сектор и лягушатник ввели в эксплуатацию осенью 2019 года. На мероприятии присутствовали представители Мосприроды. В акте приемки говорится, что также была проведена проверка всего технологического комплекса. В реальности бассейна на пруду не существует.
Всего на проект зоны отдыха в 2017 году выделили 74,3 миллиона рублей. Контракт заключили с петербургской компанией «Зодчий». Изначально стоимость бассейна равнялась 14,2 миллиона рублей. В нем предполагалась специальная система фильтрации, подогрева и контроля качества воды. Освещать бассейн должны были 100 подводных ламп, а вокруг него планировали сделать настил из досок хвойных пород.
Источник в градостроительной отрасли рассказал изданию, что подобные проекты согласовывают управы и префектуры города. «Столичные власти не особо волнуются по поводу конкретной реализации. Они работают с документами. Все остальное остается на совести местных чиновников», — объяснил он.
В компании «Зодчий» от комментариев отказались. В пресс-службе департамента природопользования Москвы изданию заявили, что бассейн все-таки существует, но на Строгинском шоссе. По информации чиновников, Мосфильмовский пруд в настоящее время готовят к осушению для очистки от донных отложений.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Последние новости
Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Объяснено происхождение снятых российским космонавтом НЛО Объяснено происхождение снятых российским космонавтом НЛО
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Покинувший Россию Панин нашел работу
Покинувший Россию Панин нашел работу
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Видео
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Покинувший Россию Панин нашел работу
00:56
Покинувший Россию Панин нашел работу
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
ЕС придумал наказание для Лукашенко
00:19
ЕС придумал наказание для Лукашенко
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть