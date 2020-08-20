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Президент Молдавии целыми днями ходил по лесу под Москвой 

Мослента и ещё 3 31 минуту назад
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что предпочел морю и горам отдых в одном из санаториев Московской области. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
По словам политика, он целыми днями гуляет по лесу, проходя 10-15 километров.

«Знаю, что многие меня искали на море, в горах. Нет, я здесь, в Российской Федерации», — отметил он.

Молдавский лидер подчеркнул, что во время отпуска остается на связи со своими коллегами из правительства и парламента.
Ранее москвичам посоветовали не проверять рабочую почту и не отвечать на звонки коллег во время отпуска. По мнению психологов, игнорирование возможности отдохнуть может привести к неврозам и депрессии.
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Новости Москвы , Игорь Додон , Молдова , Московская область
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