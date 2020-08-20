Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу

По словам политика, он целыми днями гуляет по лесу, проходя 10-15 километров.

«Знаю, что многие меня искали на море, в горах. Нет, я здесь, в Российской Федерации», — отметил он.

Молдавский лидер подчеркнул, что во время отпуска остается на связи со своими коллегами из правительства и парламента.

Ранее москвичам посоветовали не проверять рабочую почту и не отвечать на звонки коллег во время отпуска. По мнению психологов, игнорирование возможности отдохнуть может привести к неврозам и депрессии.