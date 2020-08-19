Спасатели в Подмосковье вывели заблудившуюся в лесу семью 

Подмосковные спасатели ГКУ «Мособлпожспас» вывели из леса деревни Савинская горокруга Орехово-Зуево заблудившихся родителей и их детей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 18 августа, на телефон службы спасения «112» поступило сообщение о том, что женщина, мужчина и ещё двое детей заблудились в лесу. Начальник караула Вадим Ревякин рассказал, что по пути следования к предполагаемому месту пропажи спасатели связались с потерявшимися и объяснили им, как загрузить координаты в мобильное приложение и отправить сотрудникам.

После получения всей необходимой информации, сотрудники «Мособлпожспас» быстро смогли найти заблудившихся людей. В сообщении отмечается, что граждане сохраняли спокойствие и выполняли все рекомендации, благодаря чему и удалось оперативно их обнаружить. Медицинская помощь семье не понадобилась.