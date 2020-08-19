Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Спасатели в Подмосковье вывели заблудившуюся в лесу семью 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Спасатели в Подмосковье вывели заблудившуюся в лесу семью
Фото: пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас»
Подмосковные спасатели ГКУ «Мособлпожспас» вывели из леса деревни Савинская горокруга Орехово-Зуево заблудившихся родителей и их детей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ведомства.
Во вторник, 18 августа, на телефон службы спасения «112» поступило сообщение о том, что женщина, мужчина и ещё двое детей заблудились в лесу. Начальник караула Вадим Ревякин рассказал, что по пути следования к предполагаемому месту пропажи спасатели связались с потерявшимися и объяснили им, как загрузить координаты в мобильное приложение и отправить сотрудникам.
После получения всей необходимой информации, сотрудники «Мособлпожспас» быстро смогли найти заблудившихся людей. В сообщении отмечается, что граждане сохраняли спокойствие и выполняли все рекомендации, благодаря чему и удалось оперативно их обнаружить. Медицинская помощь семье не понадобилась.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Вести Подмосковья: последние новости
Две компании оштрафованы Минэкологии в Подмосковье Две компании оштрафованы Минэкологии в Подмосковье В школьных столовых Москвы обновили меню горячих блюд В школьных столовых Москвы обновили меню горячих блюд Предстоящий День города в Москве посветят музеям Предстоящий День города в Москве посветят музеям
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Белорусские оппозиционеры объяснились перед РФ
Белорусские оппозиционеры объяснились перед РФ
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Покинувший Россию Панин нашел работу
00:56
Покинувший Россию Панин нашел работу
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла след СБУ
01:26
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла след СБУ
Политика В мире
Конфликт в Белоруссии перешел в другую фазу
00:45
Конфликт в Белоруссии перешел в другую фазу
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение