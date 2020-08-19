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Две компании оштрафованы Минэкологии в Подмосковье

Вести Подмосковья
3 часа назад
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В Ступине и Подольске Министерство экологии региона оштрафовало две компании за загрязнение и самозахват водных объектов на территории городских округов. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ведомства.
Две компании оштрафованы Минэкологии в Подмосковье
Фото: Никита Гордиенко / Вести Подмосковья Никита Гордиенко / Вести Подмосковья
Инспекторы эконадзора выяснили, что Подольская компания ООО «БАСФ Строительные системы» осуществляла сброс сточных вод на водосборную площадь реки Петрицы, не имея при этом никаких разрешительных документов на пользование водным обьектом.
Ступинская компания «ФМ Лоджистик Восток», оказывающая складские услуги, сбрасывала сточные воды в реку Речицу. В этом случае в ходе производственного контроля было выявлено превышение предельно допустимых концентраций нитрит- и фосфат-ионов, а также поверхностно-активных веществ.
По завершении окончательного расследования обе компании были оштрафованы на общую сумму 160 тысяч рублей. Теперь эти учреждения вынуждены обеспечить соответствие своей деятельности требованиям Водного кодекса.
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Новости Москвы,Московская Область,Подольск,
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