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Плакаты с QR-кодами литературных произведений разместят на 60 станциях МЦД 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
На МЦД появилась онлайн-библиотека
Фото: Дептранс Москвы
Плакаты с QR-кодами с доступом к онлайн-проекту "Книги в метро" разместят на 60 станциях московских диаметров. На каждой станции МЦД-1 и МЦД-2 будут размещены по два плаката с кодами для доступа к четырем онлайн-произведениям мировой литературы, сообщила в среду журналистам замначальника по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"На всех 60 станциях Московских центральных диаметров с сегодняшнего дня и в ближайшие дни разместят плакаты с QR-кодами с доступом к онлайн-библиотеке "Книги в метро". Для скачивания книги пользователю достаточно отсканировать QR-код на плакате с помощью камеры смартфона или специального приложения для чтения таких кодов. Каждый код ведет на сайт проекта, где наши пассажиры могут познакомиться с произведениями русской и зарубежной классики", — отметила Юлия Темникова.

Плакаты разместят в удобных для пассажиров зонах: возле касс, в центре платформ под навесом или внутри погодных модулей.
Так, отсканировав QR-код на станции Силикатная МЦД-2, пассажиры смогут почитать онлайн "Анну Каренину" Л. Н. Толстого, на станции Рабочий поселок МЦД-1 — "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского, а на остановочном пункте Одинцово МЦД-1 — "Обломов" И. А. Гончарова.
Проект "Книги в метро" был запущен в столичной подземке 30 августа 2018 года на станции "Рассказовка" Солнцевской линии метрополитена. Плакаты с QR-кодами есть на станциях "Достоевская", "Библиотека имени Ленина" и "Пушкинская". С момента запуска проекта в метрополитене пассажиры скачали книги более 100 тыс. раз.
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