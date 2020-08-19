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В Москве за сутки выявили 691 случай коронавируса 

News.ru 5 часов назад
В Москве за сутки выявили 691 случай коронавируса
Фото: РИА Новости
Врачи подтвердили ещё 691 диагноз COVID-19 у жителей Москвы. Накануне сообщалось о 693 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Новые случаи, в основном, выявлены в группе от 18 до 45 лет (46,5%), 27,1% приходятся на людей от 46 до 65 лет, 14,6% — на людей от 66 до 79 лет, 5,0% — старше 80 лет и 6,8% — дети.
Как информирует столичный оперштаб, суточный темп прироста новых заболевших в два раза меньше, чем два месяца назад. Уже четыре дня этот показатель составляет 0,27%. При этом, несмотря на увеличение охвата тестирований, число новых инфицированных в Москве остаётся на низком уровне.
Всего в столице диагноз COVID-19 к настоящему времени поставили 254 448 пациентам, большая часть из них — 200 359 (+1242) — уже выздоровела. Болезнь унесла жизни 4 687 человек (+10).
За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса. Причём 25,5% заболевших не имели симптомов. Зафиксировано 117 летальных исходов, полностью выздоровело 6 795 человек.
С начала эпидемии в РФ выявили 937 321 инфицированного, за весь период зафиксировано 15 989 летальных исходов, выздоровело 749 423 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что врачи и учёные в Великобритании пришли к выводу, что воспалительный синдром, который возникает у ряда детей, перенёсших COVID-19, является отдельной болезнью. Он получил классификацию MIS-C как новая форма расстройств иммунной системы.
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