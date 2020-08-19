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Пять обновленных кинотеатров откроются в Москве осенью 

ИА Regnum 5 часов назад
Пять обновленных кинотеатров откроются осенью
Фото: ТАСС
В Москве осенью 2020 года планируется открыть пять обновленных советских кинотеатров, в которых завершается реконструкция, сообщили в Стройкомплексе. По словам управляющего партнера компании ADG group Григория Печерского, в мае началась отделка кинотеатров «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Марс» и «Высота». Они практически готовы к открытию.
Всего в Москве реконструкция ведется на 25 объектах. Ранее в столице заработали два обновленных кинотеатра — «Ангара» и «Эльбрус».
Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Москвы началась реконструкция кинотеатра «Янтарь».
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