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Почти все жилые дома в Москве готовы к отопительному сезону 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Почти все дома готовы к отопительному сезону
Фото: РИА Новости
В Москве 90% жилых домов подготовлены к новому отопительному сезону. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

"Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время готовность жилых домов составляет 90%, по значимым социальным объектам мероприятия уже завершены", — отметил Петр Бирюков.

Одно из основных направлений подготовительной работы — проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях. Например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков, что позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Петр Бирюков сообщил, что всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,5 тысяч километров тепловых сетей.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы.
По линии тепло— и энергетических компаний отремонтировано 138 котельных, 8,6 тысяч тепловых пунктов, 851 силовая трансформаторная подстанция, более 56 километров воздушных линий электропередач. Проведен профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 4,5 тысяч километров канализационных сетей и отремонтировали 249 пожарных гидрантов.
Заместитель эра сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, около 8,5 тысяч объектов социальной сферы и свыше 30 тысяч объектов экономики.

"В этом году в рамках подготовки к зиме на более 900 дорогах, общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров проведут ремонт, уберут колейность, — добавил Петр Бирюков. — В настоящее время уже выполнены работы по ремонту более 12 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить работы по восстановительному ремонту 31 мостового сооружения, там отремонтируют бетонные основания мостовых полотен с полной или частичной заменой гидроизоляции".

Бирюков напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации в этом году подготовительные работы стартовали на два месяца позже, но, несмотря на это, все они будут завершены в обычный срок — до 1 сентября.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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