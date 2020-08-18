Стартовала акция «Собери ребенка в школу»

В первый же день акции москвичи начали приносить в пункт сбора необходимые для учёбы предметы: ранцы, пеналы, альбомы и многое другое.

По словам регионального координатора партийного проекта «Новая школа» Валентины Бондаренко, ежегодную благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» запустило Московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» . В интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» она отметила, что в этом году горожане сразу же откликнулись на призыв единороссов о помощи ребятам в подготовке к новому учебному году.

Организовано 12 пунктов для сбора школьных товаров и канцелярских принадлежностей. Они расположены в каждом административном округе столицы в отделениях партии. Список адресов опубликован на сайте МГРО «Единая Россия». Акция проходит с 17 по 28 августа. Собранная помощь будет передана многодетным и нуждающимся семьям.