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В Москве стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу» 

Савелки и ещё 3 2 часа назад
Стартовала акция «Собери ребенка в школу»
Фото: ТАСС
В первый же день акции москвичи начали приносить в пункт сбора необходимые для учёбы предметы: ранцы, пеналы, альбомы и многое другое.
По словам регионального координатора партийного проекта «Новая школа» Валентины Бондаренко, ежегодную благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» запустило Московское городское региональное отделение партии «Единая Россия». В интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» она отметила, что в этом году горожане сразу же откликнулись на призыв единороссов о помощи ребятам в подготовке к новому учебному году.
Организовано 12 пунктов для сбора школьных товаров и канцелярских принадлежностей. Они расположены в каждом административном округе столицы в отделениях партии. Список адресов опубликован на сайте МГРО «Единая Россия». Акция проходит с 17 по 28 августа. Собранная помощь будет передана многодетным и нуждающимся семьям.
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Новости Москвы , Образование , Единая Россия , АГН "Москва"
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