В Москве нашли «рубашку» ужа 

Недавно в природном заказнике «Долина реки Сетунь» был найден выползок ужа — слой кожи змеи, сброшенной во время линьки. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ДПиООС.

Специалисты Мосприроды говорят, что ужи линяют несколько раз в год с апреля по сентябрь. По мере роста и жизнедеятельности змеи кожа изнашивается и становится непригодной для ползучего образа жизни. Во время смены кожи прозрачная плёнка сходит также и с глаз, поэтому перед линькой несколько дней глаза змеи выглядят мутными. Кожа обычно сходит с тела «чулком», и потому выползок — это «копия змеи».

Обыкновенный уж занесён в Красную книгу Подмосковья под второй категорией редкости. В последние годы их видели на 16 природных территориях.