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В Москве нашли «рубашку» ужа 

Вести Подмосковья и ещё 2 3 часа назад
В Москве нашли «рубашку» ужа
Фото: Вести Подмосковья
Недавно в природном заказнике «Долина реки Сетунь» был найден выползок ужа — слой кожи змеи, сброшенной во время линьки. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ДПиООС.
Специалисты Мосприроды говорят, что ужи линяют несколько раз в год с апреля по сентябрь. По мере роста и жизнедеятельности змеи кожа изнашивается и становится непригодной для ползучего образа жизни. Во время смены кожи прозрачная плёнка сходит также и с глаз, поэтому перед линькой несколько дней глаза змеи выглядят мутными. Кожа обычно сходит с тела «чулком», и потому выползок — это «копия змеи».
Обыкновенный уж занесён в Красную книгу Подмосковья под второй категорией редкости. В последние годы их видели на 16 природных территориях.
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